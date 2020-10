In ricordo di Maria Sicuranza – “Che privilegio aver conosciuto Maria”

Voglio condividere con chi legge quel poco che so di lei. La conoscevo da poco, da quando è iniziata la triste

avventura del lockdown durante la quale abbiamo collaborato come abbiamo potuto, a distanza. Mi è bastato poco per capire quanto fosse generosa e altruista. Non si risparmiava: presa com’era dagli impegni lavorativi riusciva a ritagliare il tempo necessario da dedicare alla sua attività di volontariato. Il suo contributo alla raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi anticovid, dei quali, nella prima fase della pandemia, il personale medico era completamente sprovvisto, è stato determinante . Tra mille difficoltà raggiungeva i suoi obiettivi perché spinta dal desiderio di aiutare chiunque ne avesse bisogno. Per questo si era guadagnata la fiducia di chi ha avuto il privilegio di conoscerla ma non ha avuto il tempo di ringraziarla e di riconoscere il suo impegno quanto meritava perché scomparsa troppo in fretta quel pomeriggio del 19 Ottobre 2020. Io sono tra queste persone e voglio ricordarla pubblicando un suo scritto toccante del quale andava orgogliosa, ma senza compiacersi, con la modestia che la caratterizzava. Con poche semplici parole cristallizza e descrive il nostro smarrimento in questo triste momento arrivando al cuore ti chi la legge e l’ascolta. Grazie anche per questo.

Audio poesia Il Nemico di Maria Sicuranza