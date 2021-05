IMU – Accolta la proposta del Patto Civico

Accogliendo e facendo propria una proposta del Patto Civico, consiglieri Luparella e Tiso, il Consiglio Comunale di Ariano Irpino nella seduta del 10 maggio ha disposto la riduzione dell’IMU per i fabbricati agricoli strumentali, che passa dall’1 per mille allo 0,3 per mille, così tornando all’aliquota vigente fino al maggio 2020. Un segnale di attenzione per un settore, quello agricolo, particolarmente danneggiato dall’emergenza pandemica e purtroppo ingiustamente escluso, ad Ariano, dalla ripartizione dei fondi c.d. “Zona Rossa”.

Un gesto di disponibilità nei confronti della minoranza da parte dell’assessore Ninfadoro, che dapprima aveva proposto una riduzione allo 0,5 per mille e poi, a seguito del dibattito in aula, ha garantito l’ulteriore riduzione allo 0,3.

Soprattutto una chiara, e speriamo non episodica, inversione di tendenza rispetto all’abitudine un po’ ottusa di bocciare a prescindere le proposte delle minoranze, anche quelle oggettivamente utili alla comunità.