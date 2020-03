Il sindaco di Sturno Di Leo vicino alla comunità arianese:” Non siete soli”

Il sindaco di Sturno Vito Di Leo ha voluto inviare un messaggio di vicinanza a tutta la comunità arianese. Questo il testo del messaggio ” Mi si spezza il cuore sapere che Ariano sta attraversando momenti di grande difficoltà a causa di un nemico invisibile, di un nemico che avanza a grande velocità e stravolge la vita dio tantissime famiglie di questa nobile comunità e non solo. Ad Ariano ho lavorato per circa 25 anni , ho conosciuto tantissime persone, ho apprezzato la loro signorilità e mi sono giovato della loro sincera amicizia. In questo particolare momento, desidero manifestare a tutti gli arianesi, la mia stima e la mia vicinanza, nella certezza che, presto, tutto sarà alle spalle. Mi rivolgo quindi a tutti voi, amici e conoscenti di ARIANO, per dirvi che:”NON SIETE SOLI”. Noi da Sturno vi seguiremo con il nostro pensiero e con il nostro sguardo amorevole. Questa sera alle ore 21,00, spegneremo le luci delle nostre case e quelle dell’illuminazione pubblica, per illuminare di speranza con i telefonini, la nostra comunità. Quelle luci sono anche per voi, sono anche la vostra speranza. Siate fiduciosi, noi vi saremo vicini e aspetteremo tutto il tempo per ritornare nella vostra amata città e riabbracciarvi tutti. #ANDRA’ TUTTO BENE.