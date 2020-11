Il sindaco chiude le scuole fino al 29 novembre

Nella fattispecie, nell’ordinanza si considera che lo screening sul personale docente, non docente alunni e relativi familiari conviventi, è stato disposto da ordinanza regionale solo su base volontaria; che le operazioni risultano tutt’ora in corso e dunque non si può garantire un controllo totale e sicuro; e che da nota ANCI Campania si evidenzia “un numero molto limitato di tamponi, circa 2.000 su una platea di circa 150.000 potenziali aventi diritto.

Pertanto, si adottano misure maggiormente restringenti al fine di arginare la diffusione del contagio e al fine di tutelare la salute dei cittadini.