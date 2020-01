Il presidente del consiglio Puopolo si è dimesso

Il Presidente del Consiglio comunale di Ariano Giovannantonio Puopolo si è dimesso, dopo aver tentato invano di convocare un nuovo consiglio comunale per discutere alcuni argomenti lasciati in sospeso nell’ultima seduta consiliare. Attraverso la stampa ha emesso un comunicato, nel quale si legge :”La decisione dello scrivente di convocare i consiglieri comunali per comunicare loro alcuni propri intendimenti, relativi alla carica rivestita che meritavano una riflessione collegiale che mal si addice alle impersonalità delle comunicazioni scritte, ha suscitato la reazione francamente eccessiva del vice sindaco e del capogruppo del Movimento 5 Stelle. In realtà, poiché chi scrive non solo ha rispettato le prescrizioni legislative previste da tutti gli enti locali ma, secondo la prassi che si è affermata in questi pochi mesi di consiliatura, ha concordato con il vice presidente del consiglio le modalità di questa convocazione dei consiglieri, l’asprezza del comunicato sopra citato induce a ritenere che il vero bersaglio delle critiche di Orsogna e Cervinaro sia l’agire del loro sodale di maggioranza, piuttosto che quella del sottoscritto. Tanto conferma la radicale incapacità delle forze che hanno sostenuto il sindaco Franza di trovare una qualsivoglia unità che consenta anche la più banale delle amministrazioni ordinarie e induce tutti noi ad auspicare che il sindaco si mantenga fermo nelle intenzioni espresse nelle scorse giornate senza cadere nella tentazione di improbabili nuove alleanze che servirebbero solo a soddisfare le ambizioni personali di qualcuno.”