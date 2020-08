Il Ministro Bonetti e Matteo Renzi il 5 agosto in Irpinia

L’Arena Mennea è stata affidata all’A.S.D. Sporting Ariano in maniera provvisoria e sperimentale per la durata di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi nelle more della definizione di nuove modalità di gestione. L’apertura al pubblico osserverà i seguenti orari:

dal lunedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 (orario estivo) e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (orario invernale). Disponibilità ad aperture mattutine e domenicali previa richiesta da parte del comune o altri soggetti interessati;

le tariffe di utilizzo dell’impianto saranno pari a 2 (due) euro ad ingresso con esonero per i minorenni e i disabili;

I costi delle utenze saranno a carico del Comune, così come la manutenzione straordinaria; viceversa, la

manutenzione ordinaria sarà a carico dell’affidatario;

propedeutica all’atletica leggera (ostacoli, pesi, dischi, pedane salti in lungo, alto e asta, ecc…) e della

possibilità di svolgere le altre discipline sportive per cui l’impianto è omologato (calcio e rugby);

all’evolversi della normativa nazionale e/o regionale in materia, con pulizia giornaliera dei servizi igienici e

relativa sanificazione con cadenza settimanale.

Il commissario D’Agostino, ha ritenuto opportuno affidare l’impianto all’associazione arianese, in quanto da diversi mesi la struttura era sotto utilizzata a causa della mancanza di personale del comune ed era aperta solo due giorni a settimana