Il Forum di Ariano bandisce un concorso per allestire la sala polifunzionale “Giancarlo Siani”

Il Forum dei Giovani del Comune di Ariano Irpino è risultato beneficiario dell’avviso “Giovani in Comune” – seconda finestra della Regione Campania presentando un progetto avente per oggetto la creazione di una sala polifunzionale da intitolare al giornalista Giancarlo Siani. La sala oggetto di riqualificazione è l’ex-sede del Forum dei Giovani/associazione proloco i Normanni (di circa 90 m.q.), sita al piano terra di Palazzo degli Uffici in Piazza Garibaldi. La sala polifunzionale “Giancarlo Siani” di mattina e pomeriggio avrà la funzione di sala studio, accogliendo gli studenti delle scuole superiori, gli studenti universitari e i corsisti UIIP. Di sera invece ospiterà a rotazione le associazioni cittadine che al momento sono sprovviste di una sede fisica.

Il Forum, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, bandisce un concorso denominato “MAKE YOUR FO.ROOM – concorso d’interior design” per l’ideazione di una prova di allestimento della sala di cui sopra.

Il bando è rivolto a laureandi/laureati in architettura e ingegneria, a designer e diplomandi/diplomati in C.A.T./geometra residenti in provincia di Avellino che abbiano un’età di 35 anni non compiuti al giorno di pubblicazione del presente bando. La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia attraverso la formazione di un gruppo di lavoro.

Gli elaborati dovranno pervenire all’e-mail digital.forumariano@gmail.com improrogabilmente entro le ore 22:00 del 10 ottobre 2021.

Il concorso si concluderà, sulla base della graduatoria definitiva formulata, con l’assegnazione di un premio al vincitore: ASUS Expert B1. 15,6” Full HD | CPU Core i 7 di ultima generazione | 16 GB DDR4-SDRAM | 512 GB SSD | Win 10 Pro dal valore commerciale di 1.500,00€.

È possibile trovare il regolamento completo sul sito www.forumgiovaniariano.it. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’e-mail digital.forumariano@gmail.com o al numero 3313331409.