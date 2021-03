IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA replica alla nota della Coldiretti Provinciale

Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, in merito alla nota della Coldiretti Provinciale, pubblicata il 19.03.2021, di contestazione per la presunta mancanza di trasparenza sulle elezioni degli organi sociali, svoltesi a dicembre 2020, intende ribadire di avere sempre rispettato la lettera ed anche lo spirito delle normative in materia.

Nello specifico delle contestazioni paventate nella citata nota, si evidenzia infatti che: 1) tutte le fasi della procedura sono state ampiamente divulgate attraverso affissioni murali oltre 30 giorni prima del voto, con manifesti in tutti i 37 comuni del comprensorio, oltre che presso la sede consortile in Grottaminarda, ribadite da pubblicazioni su due giornali e tv locali, sui siti informatici, profilo del committente, albo pretorio online, etc; 2) le elezioni si sono svolte regolarmente senza contestazione alcuna nei seggi elettorali, disseminati nelle diverse aree del comprensorio consortile.

Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è da sempre disponibile ad ogni forma di controllo sulle proprie attività, così come ad ogni forma di collaborazione, senza violare le norme statutarie e regolamentari dell’ente, perché poste a garanzia dei principi di buon andamento e di corretto funzionamento dell’istituto consortile.

Proprio la Coldiretti Provinciale ha offerto nella formazione delle liste, nella campagna elettorale, nell’elezione dei consiglieri delegati, un decisivo contributo, essendo sempre presente in ogni fase con i propri vertici provinciali e regionali, ed essendo compartecipe, insieme alle altre associazioni di categoria, all’elezione di tutti i propri rappresentanti.

Sempre nella piena condivisione e nel pieno rispetto dei diritti di ogni componente in seno al Consorzio, sono state adottati tutti i provvedimenti amministrativi, che hanno consentito al nostro ente di ottenere prestigiosi risultati, tra i quali i circa venti milioni di euro di finanziamento per opere pubbliche, negli ultimi sei mesi.

Suscita davvero sorpresa e sincero rammarico dovere constatare che la Federazione Provinciale della Coldiretti improvvisamente, senza alcuna ragione concreta di doglianza sulla legittimità delle procedure (per altro sottoposte al controllo preventivo, concomitante e susseguente della Regione Campania), abbia deciso di gettare fango su una delle istituzioni pubbliche che essa stessa ha meritoriamente contribuito a creare e gestire, insieme con Cia, Confagricoltura, ed altre associazioni territoriali, al servizio del mondo agricolo ed economico sociale dell’Irpinia.

Affermare in maniera apodittica che il Consorzio di Bonifica dell’Ufita non rispetta i principi democratici di partecipazione e trasparenza è, perciò, talmente confliggente e lontano dalla realtà dei fatti, da non potere essere compreso se non in una logica da “cupio dissolvi”, da irrefrenabile desiderio di autodistruzione.

Il Presidente Francesco Vigorita