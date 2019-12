Il Consiglio Comunale si riunisce nuovamente il 23 dicembre

Ad Ariano Irpino il Presidente del Consiglio Comunale Giovannantonio Puopolo, ha convocato il Civico Consesso in seduta straordinaria e urgente per lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 17,00, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 271/2019 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Iannarone Francesca c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 286/2019 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Pennacchio Carmela c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1528/2019 del Tribunale di Benevento. Costruzioni Falcioni geom. Luigi c/ Comune di Ariano Irpino, , relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1353/2019 del Tribunale di Benevento. Calabria Giovanna c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 407/2019 del Giudice di pace di Ariano Irpino. Ciasullo Mario c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1285/2019 del Tribunale di Benevento. Sisto Valerio c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1290/2019 del Tribunale di Benevento. Lo Conte Rosanna c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1291/2019 del Tribunale di Benevento. Spinelli Giovanni c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1507/2019 del Tribunale di Benevento. Corsano Michele + 2 c/Comune di Ariano Irpino + Consorzio Comparto Valle, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 2025/2019 del Tribunale di Benevento. Lo Conte Carmela c/Comune di Ariano Irpino + 1, , relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza n. 1385/2019 del Tribunale di Benevento. Mazzeo Giuseppe c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Regolamento per la concessione d’uso di beni di proprietà comunale. Approvazione, relaziona il Consigliere Comunale Pasquale Puorro;

Istituzione Consulta Comunale delle Attività Produttive. Approvazione Regolamento, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Istituzione Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale. Approvazione Regolamento, relaziona il Consigliere Comunale Raffaela Manduzio;

Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166, comma 2 del D. l.vo 267/2000) delibera di G. M. n. 265 del 29.11.2019, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Ratifica delibera di G. M. n. 266 del 29.11.2019 di variazioni di Bilancio di Previsione 2019/2021, , relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Ratifica delibera di G. M. n. 267 del 29.11.2019 di variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 con applicazione avanzo non accantonato , relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Ratifica delibera di G. M. n. 268 del 29.11.2019 di variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 con applicazione avanzo accantonato, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Revisione Ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino al 31.12.2018 in ottemperanza all’art. 20 del D. lgs. 175/2016. Approvazione, relaziona il Sindaco Enrico Franza;

Approvazione schema Bilancio Consolidato esercizio 2018, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

Regolamento del Consiglio delle Donne. Approvazione, relaziona l’Assessore Valentina Pietrolà.