Il Commissario convoca una videoconferenza skype con le associazioni l’11 maggio, in vista della riapertura

Sembra banale, ma il semplice gesto del “lavaggio delle mani, è una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione

di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il Covid-19”. Lo ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, che ricorre oggi ed è stata istituita nel 2005. Lavare le mani è un semplice ed economico strumento di prevenzione, utile a ridurre le infezioni da batteri e arginare i contagi da coronavirus, a patto di eseguirla bene, almeno per un minuto, secondo quanto consigliano anche i medici. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sottolineato che, sebbene nella Fase 2 diversi Paesi stiano iniziando ad allentare il lockdown, così come l’invito di stare a casa, “l’impegno su misure di base, come l’igiene delle mani e il distanziamento fisico, non può essere allentato, né si può allentare l’impegno di trovare, isolare, testare e curare, ogni caso, nonché tracciare ogni contatto. Così come è necessario garantire ai sistemi sanitari, la capacità di cui hanno bisogno, per fornire assistenza sicura ed efficace a tutti”. Quest’anno la giornata, è stata dedicata a infermieri e ostetriche, non solo per evidenziarne il ruolo di assistenza, ma anche di prevenzione delle malattie, attraverso l’accurata igiene delle mani in ambito clinico, igiene che dovremmo sempre seguire tutti, per prevenire le infezioni. Un appello è stato rivolto dall’OMS, anche ai responsabili politici, invitandoli “a fornire ambienti di lavoro sicuri”, nonché ai responsabili del controllo delle infezioni, affinché su questo tema, anche gli operatori sanitari, vengano meglio edotti e responsabilizzati. Ricordiamo di lavare costantemente le mani con acqua e sapone, pulendo accuratamente gli spazi tra le dita e togliendo gli anelli e, in mancanza di acqua, di usare soluzioni alcoliche disinfettanti, per un tempo non inferiore a 40-60 secondi. L’OMS raccomanda l’uso di soluzioni igienizzanti nelle strutture sanitarie, di 20 ml al giorno per paziente, ma attualmente la media è di 15 ml per paziente al giorno, ovvero al di sotto del minimo raccomandato.