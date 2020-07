Il Comitato Gaetano Salvemini e ArianoNews24 hanno incontrato Pino Aprile

Il Comitato Gaetano Salvemini, rappresentato da Antonio Bianco e ArianoNews24 hanno incontrato Pino Aprile,in una diretta facebook,(questo il link::https://www.facebook.com/arianonews.notizie/videos/989469191483647/),per parlare del suo ultimo Libro “Il Male del Nord”.L’intervista è stata condotta da Antonio Bianco e Floriana Mastandrea.

Nel corso della diretta,è stata presentata l’ultima creatura editoriale di Pino Aprile, autore di saggi e libri di successo, meridionalista, Presidente del Movimento 24 Agosto (M24A), organizzazione nata per colmare il vuoto di rappresentanza delle legittime aspettative dei Meridionali considerati la colonia del Nord. Pino Aprile ha tracciato un quadro preoccupante della situazione politica italiana, tutti i Partiti dell’arco Costituzionale sono proiettati a far ripartire il Nord e la Lombardia, ritenuta quest’ultima la locomotiva che dovrebbe trainare il Sud fuori dalle sabbie mobili di un PIL a meno18. Fatto smentito dal disastro sanitario messo in onda da questa Regione con l’emergenza Covid-19. Il Paese dei due pesi e delle due misure ha abbandonato il Meridione al suo destino, ha applicato il criterio della spesa storica senza puntare sull’equità territoriale e la solidarietà verso i territori più fragili. Hanno messo in campo il federalismo cooperativo e non quello competitivo senza attuare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) al fine di consentire ad ogni cittadino di godere degli stessi diritti su tutto il territorio Nazionale. Ormai è chiaro, senza il Sud, l’Italia non riparte.