Il Circolo di FDI di Ariano Irpino chiede le dimissioni del sindaco Franza sulla vicenda Alto Calore

Il circolo di Fratelli d’Italia di Ariano Irpino, chiede le dimissioni del sindaco Franza sulla vicenda dell’Alto Calore. Di seguito il documento integrale di FDI. Il nostro consigliere RUGGIERO nel bilancio 2019 aveva avvertito l’intero Consiglio Comunale di non approvare il bilancio e di non partecipare al futuro aumento di capitale sociale per il ripianamento delle perdite in quanto il consorzio si trovava con un grosso indebitamento che superava i 32.000.000,00 di euro.

Il nostro appello, ad aprire un dibattito serio e a fare chiarezza sulla gestione societaria, rimase lettera morta, anzi il Consigliere Ruggiero venne coinvolto da critiche inutili e sterili da parte della maggioranza di centro sinistra. Ariano con la sua quota di partecipazione pari al 2,80% del capitale doveva partecipare con circa 300.000,00 euro al ripianamento del capitale sociale.

Inoltre sempre Ruggiero, aveva chiesto di uscire dal consorzio e disdire la convenzione di incasso dei canoni di depurazione per conto del Comune di Ariano Irpino, che gli utenti si sono sempre visti addebitare ma che la società Alto Calore non ha mai provveduto,se non in parte a restituire al nostro Comune.

I Canoni di depurazione , rappresentano un grosso credito per il Comune di Ariano che oggi, con il fallimento dell’azienda, e non incassando questi crediti, corre il rischio di mettere in seria difficoltà l’equilibrio finanziario dell’Ente.

Oggi, la Procura della Repubblica di Avellino sezione criminalità economica,ha avanzato richiesta di Fallimento della società Alto Calore Servizi spa, accertando un debito di esposizione di circa 150.000.000,00 di euro difficilmente risanabili. Questa situazione metterà in difficoltà i soggetti partecipanti all’azionariato Alto Calore, che non potranno fare altro che prendere atto della gestione politica fallimentare del Centro Sinistra.

Inoltre sempre il Consigliere Ruggiero, nella stessa seduta invitava l’amministrazione FRANZA a discutere seriamente di come gestire la società di trasporti A.M.U. che da anni non si reggeva su proprie entrate e le perdite venivano sempre ripianate dal Bilancio Comunale.

Anche su questo argomento il nostro campanello di allarme, è rimasto privo di riscontro e non è stato fatto nessuna piano industriale di rilancio della società.

Il circolo di FDI sarà sempre vigile su tutti gli atti che saranno posti in essere per salvaguardare i diritti dei cittadini Arianesi.