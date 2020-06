IL CALCIO SANNITA TORNA IN SERIE A

Il Benevento, squadra campana allenata da Pippo Inzaghi, è promosso in Serie A con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie B.

La certezza matematica l’ha data il successo per 1-0 nel derby regionale contro la Juve Stabia. Il gol passaggio di categoria è opera di Sau al 26′ st.

La città Sannita si è risvegliata promossa nella massima serie e ha indossato i colori giallorosso dopo aver smaltito una lunga notte di festeggiamenti: migliaia i tifosi scesi in piazza, fuochi d’artificio, fumogeni, clacson, caroselli di auto hanno. Quattro minibus con a bordo i calciatori hanno attraversato le strade della città.

Molti tifosi hanno festeggiato con compostezza, (il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della società calcistica Oreste Vigorito hanno invitato alla prudenza). Altri hanno scelto (emulando i tifosi napoletani per la conquista della Coppa Italia e a Liverpool per la vittoria del campionato inglese) di scendere in strada. Pippo Inzaghi, tecnico della squadra, comincerà a pensare al doppio confronto con il fratello Simone (guida tecnica della Lazio).. Benevento e il Sannio hanno festeggiato la notte della Strega con gioia e passione. A Telese, Montesarchio e in numerosi altri comuni, i caroselli d’auto si sono svolti fino alle prime luci del mattino. Nella città capoluogo locali aperti fino alle prime luci dell’alba. Alla società di Vigorito sono giunti gli auguri e i complimenti dai tanti sanniti, entusiasti, che vivono e lavorano in Italia e nel mondo. Negli Stati Uniti, in particolare: la comunità italiana e sannita di New York ha festeggiato il ritorno in serie A della Strega, il montesarchiese “Pisillo”, celebre per i suoi panini apprezzati a Manhattan e il sindaco Bill De Blasio, ha proposto il panino “StregA”. Per una notte Benevento e il Sannio uniti nell’urlo “Grazie Benevento”.

Un esempio di serietà e sapienza che rende lustro al Sud: 76 punti conquistati in 31 gare, share di 23 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. 56 le reti fatte, 15 subite (difesa meno perforata..). Il distacco dalla seconda in classifica è di 24 punti a meno 7 gare dalla fine del campionato.

Da sportivi campani ci uniamo alla gioia dei giallorossi complimentandoci per la raggiunta serie A, dando merito alla programmazione, alla gestione di tempi e organizzazione tecnica.