Il 10 maggio convocato il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale di Ariano Irpino, Luca Orsogna, ha convocato il Civico Consesso in prima convocazione per lunedì 10 maggio 2021 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione per martedì 11 maggio 2021 alle ore 18,00 con il seguente Ordine del Giorno:

1. IMU-Aliquote per l’anno 2021- Determinazioni;

2. Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2021 – Determinazioni;

3. Canone patrimoniale per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la concessione e l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e delle aree destinate a mercati, feste e fiere-Approvazione.

4. Stazione Hirpinia – Approvazione Documento definitivo di Orientamento Strategico “Documento Hirpinia”.

5. Adesione alla Carta d’Intenti della RE.A.DY – Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale ed orientamento di genere.

6. Sostegno all’approvazione della proposta di Legge: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di Genere”.

La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Ariano Irpino e sul sito http://consigli.cloud/arianoirpino/Index.aspx