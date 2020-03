I dirigenti medici dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino scrivono al presidente della Regione Campania

I Dirigenti Medici I liv.,UOC Medicina Interna del PO Frangipane Ariano Irpino, scrivono al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per essere messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Questa la nota dei Dirigenti Medici I liv.,UOC Medicina Interna del PO Frangipane Ariano Irpino :

“Al Presidente della Regione Campania

Al Prefetto di Avellino

Al D.G. e al D.S. dell’Asl di Avellino

Lettera aperta.

I sottoscritti Dirigenti Medici dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, in questo momento molto

complesso della nostra comunità, intendono lanciare un appello alle istituzioni affinché vengano

messi nelle condizioni di sicurezza necessarie a poter aiutare efficacemente la popolazione a far

fronte alla dilagante pandemia da Coronavirus.

Non è possibile infatti lavorare avendo la consapevolezza di essere noi stessi potenziale fonte o

veicolo di contagio. Così come rischia di venire irrimediabilmente a mancare il fondamentale

presupposto di fiducia della nostra popolazione verso l’ospedale di riferimento.

Non è nostra abitudine scrivere alle istituzioni o effettuare richieste a mezzo stampa ma l’evidenza

imbarazzante che parte del personale ospedaliero quotidianamente risulti positivo a tamponi tra

l’altro fatti dopo esposizioni a cui nemmeno più si riesce a risalire, ci ha mosso a scrivere alle più

alte cariche di questa filiera istituzionale.

L’episodio della chiusura del Pronto Soccorso del nostro ospedale avrebbe dovuto suggerire il vero

grande problema che sta esplodendo in queste ore convulse, e cioè che qualsiasi servizio

sanitario, ancor di più nelle aree interne della regione, già ridotto all’osso in tempi di pace, non

avrebbe potuto reggere a tempi di guerra col personale sanitario addirittura falcidiato.

Chiediamo pertanto la bonifica completa e totale della struttura del presidio ospedaliero di

Ariano e lo screening completo del personale medico, paramedico ed ausiliario prima di

riavviare a pieno le attività ospedaliere“.