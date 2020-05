I commercianti in piazza consegnano le chiavi al Commissario Straordinario

Questa mattina i commercianti di Ariano Irpino, come annunciato nei giorni scorsi, hanno consegnato le chiavi delle proprie attività al Commissario Straordinario dottoressa Silvana D’Agostino in presenza del Vescovo Melillo. Questa forte protesta vuole portare all’attenzione delle istituzioni locali,regionali e nazionali, il grave momento che sta vivendo la città del tricolle e la scarsa sensibilità dimostrata nei confronti di chi ha subito maggiormente, in provincia di Avellino, l’effetto devastante della pandemia, sia in termini di contagi che economici. I commercianti hanno subito un duro colpo, con quasi 40 giorni di zona rossa e la totale chiusura delle attività, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare sull’economia dell’intera comunità. La protesta è indirizzata sopratutto nei confronti di chi rappresenta le istituzioni a vari livelli, perchè si faccia carico delle istanze di chi vive del proprio lavoro all’interno di un preciso punto geografico della regione e che allo stesso tempo crea lavoro ed opportunità per migliaia di persone legate a questo indotto. Con la manifestazione di oggi, i commercianti hanno chiesto al Commissario Straordinario, in qualità di rappresentante della nostra comunità, di perorare la causa per una serie di questioni da presentare al governo regionale e a quello nazionale, con massima attenzione alla istituzione della Zona Franca Urbana (ZFU), l’ammissione di Ariano ai fondi per le zone rosse e l’azzeramento dei tributi comunali per poter dare una spinta all’economia locale messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole oggi in vigore, come il distanziamento sociale e l’uso di mascherine e guanti, ed ha visto la partecipazione di un gran numero di commercianti, preoccupati sopratutto per il loro avvenire e delle attività commerciali da loro rappresentate, che sono il motore dell’intera città.