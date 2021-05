“I Cammini della Via Francigena del Sud”: il 2 giugno si ricomincia a Casalbore

Ritorna, per l’ultimo appuntamento, il progetto dedicato alla valorizzazione dei percorsi delle valli del Miscano e del Cervaro.

Tornano “I Cammini della Via Francigena del Sud” con l’ultimo appuntamento previsto dal progetto, in programma mercoledì 2 giugno, presso il Comune di Casalbore, già rinviato a causa della recrudescenza degli eventi pandemici nel periodo autunnale-invernale del 2020. Le due precedenti tappe dell’iniziativa, promossa dal Comune di Casalbore e co-finanziata dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”, sono già state ospitate nel 2020 presso i Comuni di Savignano Irpino e Greci, entrambi partner. Si comincia alle ore 09.00, con l’accoglienza dei partecipanti presso la Torre Normanna di Casalbore, simbolo del borgo irpino, per proseguire con un’escursione guidata di trekking urbano ed extra-urbano lungo il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e i tratturelli, tratto Casalbore-Buonalbergo-San Giorgio La Molara. Al rientro presso la Torre Normanna vi sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio di degustazione di olio EVO. Il tutto allietato da un ricco punto ristoro e dall’accompagnamento di musica folkloristica. Per l’occasione sarà anche possibile visitare il Museo dei Castelli di Casalbore e pranzare presso strutture convenzionate. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative e protocolli anti-COVID19, cui i partecipanti sono tenuti a conformarsi. Riprende così il suo cammino una grande iniziativa nata per promuovere la scoperta delle bellezze delle valli del Miscano e del Cervaro, ove insistono i comuni protagonisti partner del progetto che, ancora una volta, hanno scelto di mettere in rete singoli eventi, creando un calendario unico di momenti caratterizzati da programmi di attività volte ad arricchire le tradizionali passeggiate lungo i percorsi sempre più frequentanti dai tanti appassionati camminatori. Un’occasione da non perdere per riscoprire, in totale sicurezza, il contatto con la natura e la storia nel cuore della verde Irpinia. E’ obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni

Sito web: http://www.icamminidellaviafrancigena.it/

e-mail: info@icamminidellaviafrancigena.it

Mob:3892507652