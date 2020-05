Guasto alla TAC del Frangipane, pazienti costretti a raggiungere gli ospedali di Sant’Angelo ed Avellino

Nuovo guasto alla TAC dell’ospedale Frangipane di Ariano che ha smesso di funzionare da qualche giorno, mettendo in crisi ulteriore una struttura già messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Non è la prima volta che questo importante macchinario per il nosocomio arianese smette di funzionare, infatti era già successo qualche mese fa e all’epoca si erano riscontrati notevoli difficoltà per il ripristino. I pazienti al momento vengono indirizzati nelle strutture sanitarie di Sant’Angelo dei Lombardi e del Moscati di Avellino, con le dovute precauzioni sia per il personale che accompagna i pazienti, sia per i pazienti stessi che vengono in contatto con altre persone delle strutture nelle quali vengono dirottati. Speriamo che la dirigenza ASL corra subito ai ripari, procedendo con l’immediata riparazione di questo importante strumento di diagnostica.