GSA PALLAVOLO ARIANO asd IL PUNTO DELLA SETTIMANA AGONISTICA

CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE

Gara del 4 febbraio 2020 palestra Carafa Cerreto Sannita

IVOC– GSA PALLAVOLO ARIANO ASD 0-3

(14-25; 17-25; 23-25)

Vittoria in trasferta per il GSA under 16 che esce vittorioso dal difficile campo di Cerreto per 3-0.

Una gara affrontata con una formazione sperimentale causal’assenza di diversi titolari per

influenza ed infortuni.

Un plauso ai pallavolisti arianesi bravi a ricoprire ruoli insoliti nei quali, comunque, si sono espressi

con molta positività.

Primi due set esemplari per i giovani del Tricolle con cambio palla facile e tie -break molto produttivo.

Nel terzo parziale, il GSA spreca un enorme vantaggio 19-13 permettendo ai padroni di casa di raggiungere la parità. Nelle azioni finali diventa determinante la prova di Ludovico Silano che con tre schiacciate vincenti consecutive chiude la gara a favore del GSA. Un 3-0 importante per la classifica che vede la squadra arianese consolidare il primo posto in graduatoria.

CAMPIONATO UNDER 18 MASHILE

Gara del 5 febbraio 2020 palestra Mancini Ariano Irpino

GSA ARIANO – SAN GIORGIO DEL SANNIO 3-0

(25-05; 25-07; 25-13)

Partita mai in discussione e condotta senza difficoltà dal GSA.

Gli eloquenti parziali hanno permesso l’ingresso in campo di tutti gli atleti a disposizione di coach Giulio Filomena.

Esordio positivo per Filippo Grasso e Vincenzo Graziano che dopo l’emozione del debutto si sono distinti collezionando diversi punti sul tabellino .

Per la squadra arianese una vittoria utile per il morale in attesa della prossima ostica trasferta con l’IRPINIA OMEGA adAvellino.