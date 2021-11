Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e adolescenza-D.Piserà e S.Rubino (AINSPED) presenti in audizione regionale Campania

Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e adolescenza _ D.PISERA’ e S.RUBINO (AINSPED)” PRESENTI IN AUDIZIONE REGIONALE CAMPANIA SULLA PdL PER IL DIRITTO ALLO STUDIO e ALL’EDUCAZIONE PER TUTTI.

La delegazione campana dell’Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori – AINSPED, in occasione della Giornata Mondiale deidiritti dell’infanzia e dell’adolescenza – prevista per il 20 novembre 2021 – coglie l’occasione di ribadire la necessità di tenere viva una forma di attenzione universale per la tutela dei diritti sacri e inviolabili di ragazzi e bambini anche in relazione agli effetti della situazione pandemica mondiale. “Saremo in audizione presso la VI Commissione permanente della regione Campania martedì 23 novembre, per sostenere la proposta di legge denominata “Istituzione dell’Unità regionale di pedagogia scolastica e territoriale per la promozione del diritto all’educazione e allo studio e definizione dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT)” presentata dal consigliere Di Fenza, ringraziando le istituzioni regionali su un tema così importante ed in particolare la Presidente di commissione On. Bruna Fiola, sempre attenta ai bisogni dei bambini e dei più deboli e che ci ha concesso la possibilità di esprimere pubblicamente il nostro pensiero nel merito”. Così aggiungono in una nota Davide Pisera’, Presidente Nazionale di AINSPED e la Presidente regionale Campania, Stefania Rubino. “Da sempre l’AINSPED è in prima linea nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza ed ecco perché la nostra partecipazione all’Audizione regionale sarà fondamentale. Sosterremo la PdL affinché educatori e pedagogisti siano presenti nel delicato percorso di crescita degli individui, – concludono – affinché i fabbisogni dei nostri bambini e ragazzi siano continuamente ascoltati, accolti e rispettati”.