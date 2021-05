Franza:”Ritorno alla normalità ma senza rinunciare ad essere cittadini responsabili”

Ed eccomi qui a raccontarvi il risveglio in questa domenica di fine maggio: di buon mattino mi giungono da alcuni nostri concittadini due immagini diametralmente opposte della nostra città. Immagini che raccontano due storie, due storie che recano il segno, a mio avviso, di due volontà, di due consapevolezze diverse: l’una di chi vuole contribuire al bene della propria città; l’altra di chi non vuole, in coscienza, contribuire ma, ancor peggio, recare danno ai propri luoghi, alla propria casa. Fanno da contraltare a lodevoli iniziative promosse dai cittadini e fortemente sostenute dall’amministrazione, come nel caso di contrada Tesoro con la raccolta #PlasticFree , atti di barbarie culturale che il tanto agognato ritorno alla normalità non può giustificare. Atti che offendono gli arianesi e il duro lavoro dei pochi dipendenti comunali che si spendono senza remore per Ariano.