Franza:”Riparte l’Area Vasta.Ci siamo anche noi”

Di ieri i l primo incontro promosso da Ariano, in qualità di Comune capofila, con i 29 Sindaci dell’Area Vasta, con le parti sociali ( CISL-CGILUIL ) e Confindustria.

È chiaramente emersa la volontà unanime di portare avanti un progetto integrato di sviluppo territoriale.

Cintenzione è quella di perorare la causa comune di un territorio che vuole essere ascoltato in regione Campania e in tutte le sedi istituzionalmente deputate a interloquire con le comunità investite, direttamente o indirettamente, da questa importante infrastruttura.

Dal confronto è emersa, inoltre, la volontà ( in questo caso maggioritaria con 25 comuni ) di affidare all’Area Vasta, con Ariano comune capofila, i l compito di pianificare e programmare interventi di sviluppo e di riqualificazione del territorio interessato dalla Stazione Hirpinia e dal raddoppio ferroviario.

Sulle intenzioni e sugli obiettivi nessuna divergenza; sul metodo, invece, ho ribadito la mia ferma convinzione che si debba rispondere a una sfida storica, sin da subito, per una buona volta, come territorio, nella consapevolezza che è giunto i l tempo di unirsi per poter finalmente affrancarci dalla nostra condizione di cittadini “delle aree interne” e reclamare con un’unica, grande voce: “Ci siamo anche noi”.

È per questa ragione che quel noi ritengo non possa ridursi a pochi comuni, ma allargarsi a tutte le comunità che hanno i l sacrosanto diritto di essere partecipi e protagonisti di un “treno” che transiterà nel nostro territorio per interconneterlo e dargli l’ultima occasione di sviluppo.

Domani, questa la nostra proposta, dovrà essere l’intera comunità dell’Area Vasta a firmare i l protocollo d’intesa con Confindustria,

Rappresentanze Sindacali ASI, anche sulla base del documento di orientamento strategico da noi presentato. Che ciò avvenga con Ariano, in

quanto comune capofila, in rappresentanza di tutti Comuni afferenti all’Area Vasta, o con la firma di ciascun comune, perché possa essere insieme a tutti gli altri coprotagonista.

La città di Ariano, per esercitare il ruolo di comune guida di un vasto territorio, non può limitarsi a rivendicarlo, ma ha il dovere di onorarlo con il rispetto che deve a ogni singola comunità per la quale intende essere punto di riferimento.