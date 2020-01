Franza si è dimesso. Si va verso il commissariamento

Come annunciato dai suoi canali di informazione, l’ormai ex sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza si è dimesso, avviando di fatto una nuova e lunga campagna elettorale che ci porterà a nuove elezioni. Ora la palla passa al Prefetto, fino alla conclusione del procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, che termina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, entro 90 giorni. Durante questi tre mesi, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, viene nominato un Commissario straordinario, i cui poteri sono la somma di quelli del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco. Il primo cittadino ha ringraziato la città, il consiglio comunale, la giunta e i dipendenti del Comune, senza dimenticare di lanciare una frecciatina all’opposizione ed ai consiglieri del centro destra, ribadendo l’irresponsabilità messa in campo da questi ultimi che hanno ostacolato qualsivoglia azione di governo, determinando di fatto la fine di questa esperienza amministrativa, senza assumersi la responsabilità delle proprie azioni attraverso un documento unanime di sfiducia al sindaco e alla sua giunta. Responsabilità che è toccata a lui con una atto d’obbligo per rispetto verso i cittadini e la comunità arianese tutta, la quale merita di essere governata in maniera diversa da quanto fatto negli ultimi quindici anni. Al termine del suo intervento Franza ha lasciato la parola al vice sindaco Cervinaro, la quale ha ricordato l’impegno profuso in questi pochi mesi di amministrazione da tutta la giunta con il sindaco in testa e le enormi difficoltà nelle quali hanno dovuto muoversi per cercare di portare avanti un programma di governo per cercare di rompere le vecchie logiche di malgoverno fin qui messe in atto dalle passate amministrazioni e ha sottolineato l’incapacità dei partiti presenti in consiglio, di portare avanti un programma di unità di intenti per il bene della città.