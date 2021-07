Frangipane – Dal primo agosto riapre pediatria

Grazie all’intervento della Regione Campania e a seguito della disponibilità manifestata dall’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, dal 1 agosto 2021 riaprirà l’U.O.D.S. Pediatria-Nido del P.O. di Ariano Irpino. Ad oggi, a causa della carenza di medici, il Reparto garantisce solo le urgenze pediatriche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; grazie alle convenzioni attivate con le Aziende Ospedaliere delle Regione Campania, in particolare, della disponibilità di un pediatra dell’Ospedale Moscati, che verrà distaccato dal 1 agosto presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino, e della disponibilità di un medico speciliazzando di Pediatria a partire dal 7 agosto 2021, oltre ai 2 medici strutturati già in forze presso il presidio, il Reparto di Pediatria e il Punto Nascita riprenderanno regolarmente il servizio.

“Ringrazio la Regione, in primis il Presidente De Luca, e I Direttori Generali del Moscati, del San Pio e del Santobono per la sensibilità dimostrata – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – l’auto che ci è giunto in queste ore dalle altre aziende della Campania ci consente oggi di riaprire un reparto fondamentale per il nostro territorio e per i cittadini dell’area