Si terrà dal 17 dicembre 2019 fino al 7 gennaio 2020 presso il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, la mostra a cura di Luisa Festa, con la collaborazione del Comune di Ariano Irpino, “Fotografia di una storia” 1968-2018 – Femminismo e movimenti delle donne a Napoli e in Campania“. La Mostra, promossa dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Consulta per la Condizione della Donna, dalla Commissione per le Pari Opportunità e dall’Osservatorio sul Fenomeno della violenza sulle Donne, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario del 1968, comprende 60 fotografie e si propone di documentare e ricostruire, a grandi linee, la nascita e lo sviluppo del femminismo e del movimento delle donne a Napoli e nelle province campane, con l’illustrazione delle diverse stagioni di impegno civile e democratico delle donne del sud. L’inaugurazione della mostra si terrà il 17 dicembre alle ore 17,30