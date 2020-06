Fontana “Maddalena II” di Ariano Irpino per “I luoghi del cuore” del FAI

“I Luoghi del Cuore” è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI.

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

A concorrere al progetto per la per la città di Ariano Irpino è la Fontana “Maddalena II”.

Un’oasi naturale, circondata da un colorato paesaggio collinare, dove i boschi ed i campi coltivati fanno da sfondo al fiero Tricolle che domina le valli.

Il sito originario è noto come punto di approvvigionamento delle acque fin dal 1800, a beneficio dei passanti in cammino dalle contrade verso il centro della città, nonché per i tanti agricoltori della zona.

La fontana per un lungo periodo, a seguito di movimenti franosi è stata inutilizzata e nonostante la fonte naturale di acqua fosse viva, si disperdeva nei canali iemali.

Nell’anno 2018 grazie all’intervento della Comunità Montana dell’Ufita, al concorso materiale di volontari e con il patrocinio del Rotary Club Avellino Est Centenario e del Rotaract Club Avellino Est è stata captata la sorgente e realizzata una fontana che raccoglie l’acqua a vista. Inoltre grazie all’installazione di un sistema di vasi comunicanti si è riusciti a convogliare l’acqua sorgiva in un deposito a servizio di tutti gli agricoltori per i loro lavori nei campi.

Intorno alla fontana è stata realizzata un’area giochi, in fase di completamento, un ponte tibetano, un gazebo con tavolo e sedie e sull’alto della collina una croce in legno che vigila e protegge i visitatori.

L’accesso è libero e gratuito.

L’invito a tutti è di sostenere la “Fontana Maddalena II” votando con un semplice click sul sito https://www.fondoambiente.it/luoghi/fontana-maddalena-ii?ldc