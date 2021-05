Fondi Zona Rossa, Luparella:” Come avevamo previsto il bando esplorativo non era esplorativo“

Riceviamo e pubblichiamo

Come avevamo previsto il bando esplorativo non era esplorativo nemmeno un poco.

I giornali ci informano dell’esclusione di 160 imprenditori (su 520) che avevano partecipato all’indagine.

Siamo curiosi di sapere in base a quali criteri è avvenuta l’esclusione e perché mai una semplice esplorazione abbia prodotto effetti così selettivi, riducendo a pochi intimi i potenziali aventi diritto.

Siamo curiosi di sapere come farà adesso l’Amministrazione a salvaguardare la legittimità e la trasparenza del procedimento, dovendo emanare un ulteriore bando conoscendo perfettamente nomi, cognomi e requisiti dei partecipanti.

Insomma un pasticcio senza fine, con 778 mila euro che continuano a starsene comodamente nelle casse del Comune, mentre migliaia di imprenditori soffrono una crisi senza precedenti.

Noi continueremo a sorvegliare con la massima attenzione. I cittadini e gli imprenditori meritano più rispetto, tanto più in un momento come questo.