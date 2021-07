Eutanasia Legale-Il PSI di Ariano sarà presente con un punto raccolta firme per il referendum

La sezione Ireneo Vinciguerra del Partito Socialista Italiano sarà presente con un punto per la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale.

Sabato 24 e domenica 25, dalle 10.00 alle 13 e dalle 16. Alle 20.00, il Psi organizza nei pressi dell’ingresso della Villa comunale di Ariano il primo punto di raccolta firme sul referendum per l’eutanasia legale.

I socialisti hanno deciso di profondere il loro impegno in questa importante battaglia di civiltà alla quale aderiscono con convinzione, in quanto da troppi anni la politica ha latitato sui temi del fine vita, perché l’eutanasia legale non significa poter permettere di morire ma scegliere di non soffrire



Riteniamo opportuno ampliare la sfera dei diritti della libertà di scelta, e per questo saremo impegnati al banchetto per la raccolta firme ad Ariano, ma non mancherà inoltre l’impegno in provincia per raccogliere firme nel resto dei comuni irpini.