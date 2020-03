Enrico Franza scrive a De Luca:”No grazie, l’esercito può aspettare. Ariano no”.

In merito alla decisione del presidente della regione Campania di mandare l’esercito a pattugliare le strade, l’ex sindaco Enrico Franza ha voluto scrivere una lettera aperta al Governatore. Questo il testo della missiva:

“Caro Presidente De Luca, condivisibile la scelta della chiusura della città, ma no, grazie, qualora l’esercito fosse destinato anche ai nostri territori, lo impieghi altrove, Ariano può farne a meno.

In cambio, però, abbiamo bisogno di risposte esaustive da parte dell’Asl: risollevare le sorti del nostro ospedale e rispondere tempestivamente alle richieste del personale medico, paramedico e ausiliario.

Ariano e gli arianesi non possono più aspettare. Venga a trovarci e parli direttamente con coloro che lavorano in trincea da giorni e osservi con i suoi occhi quanto gli arianesi sono un popolo responsabile.”