Emergenza Virus – Il volley italiano si ferma

La notizia era nell’aria, il volley italiano si ferma ad ogni livello ed in tutte le regioni. La Federazione, congiuntamente alle due leghe di serie A, maschile e femminile, ha deciso di sospendere l’intera attività agonistica fino al primo marzo. La decisione è stata presa al termine di una riunione che si è svolta a Bologna in conseguenza dell’emergenza “Coronavirus” e contestualmente la FIPAV ha inviato al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spatafora e al CONI, una lettera per conoscere le modalità con le quali svolgere la continuazione delle attività agonistiche ed eventuali altre misure da adottare in questa fase. La decisione coinvolge anche le società irpine come la GSA Pallavolo Ariano, Olimpica Avellino e Atripalda Volley