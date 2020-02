Emergenza virus – Il Prefetto di Avellino convoca vertice in prefettura

Il Prefetto di Avellino Paola Spena, dopo le ordinanze di quarantena disposte dai sindaci di Montefusco,Taurano, Carife e Moschiano, per quei cittadini rientrati dalle zone dove l’allerta da Coronavirus è alta ,ha deciso di convocare un vertice in prefettura per domani alle ore 16,00. con tutte le autorità sanitarie e i sindaci interessati dai provvedimenti di quarantena per seguire l’evoluzione della situazione. cittadini raggiunti dal provvedimento di isolamento precauzionale sono circa una trentina ed al momento nessuno di loro mostra sintomi da contagio.