Emergenza Idrica – Comunicazione dell’Alto Calore

Comunicato Altocalore sull’emergenza idrica:

Si fa presente che la mancanza di precipitazioni nei mesi invernali, ha anticipato di gran lunga il periodo di magra dei gruppi sorgentizi, che normalmente inizia a verificarsi nel mese di settembre. A questo va aggiunto il guasto delle elettropompe del “Campo Pozzi di Solopaca”e “Fontana dell’Olmo” di Serino nonchè il fermo di una macchina per surriscaldamento della centrale di Cassano Irpino e il blocco di una saracinesca di linea che hanno ridotto ulteriormente la portata idrica disponibile. Nelle more si comunica che i lavori di ripristino delle elettropompe dei Campi Pozzi oggetto dei guasti sono in via di ultimazione e quanto prima si potrà usufruire della portata dal Campo Pozzi di Chiusa di Montoro in quanto è in uso la rifunzionalizzazione dello stesso. Per poter ripristinare la centrale di Cassano Irpino, sarà necessario effettuare il fermo della stessa nella mattinata del 31 luglio, che comporterà una sospensione della erogazione idrica per circa dodici ore. Pertanto fino a tale data potranno verificarsi dei disservizi anche nelle ore diurne. Inoltre questa società continua a registrare consumi di risorsa idrica che non risultano essere in linea con il periodo estivo degli altri anni precedenti anche a causa di usi impropri della stessa che mettono in crisi la già precaria dotazione.

CONTESTUALMENTE SI INVITANO ANCORA UNA VOLTA I SINDACI A VOLER FAR VIGILARE

PER EVITARE SPRECHI.