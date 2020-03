Emergenza Covid19 – Verso la proroga della chiusura delle scuole

Il Ministro dell’Istruzione, Azzolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla proroga della chiusura delle scuole. Ecco quanto evidenziato da ArianoNews24: ” Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole, tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza“. Sulla proroga dell’anno scolastico invece ha dichiarato:” Dipende da come va la didattica a distanza: se funzionerà non abbiamo motivo di allungare l’anno scolastico; sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane, tra l’altro ricompattando la comunità scolastica”.