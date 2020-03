Emergenza Covid19 – Ventitrè sindaci irpini chiedono a De Luca di blindare i loro comuni

OGGETTO: RICHIESTA CONGIUNTA DI ULTERIORI MISURE

RESTRITTIVE NELL’AREA INTERNA DELL’ALTA IRPINIA.

PREMESSO

– che in queste ultime settimane il nostro Paese sta vivendo momenti di estrema allerta e

di preoccupazione derivanti dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e che per

fronteggiare e contenere il diffondersi del virus, le autorità nazionali stanno adottato

misure urgenti di limitazioni sociali;

– che la situazione dei contagi nel territorio della provincia di Avellino sta diventando di

giorno in giorno sempre più allarmante;

– che i contagiati nella provincia risultano aumentati a n. 49 alla data di ieri, di cui la

maggior parte nel solo territorio di Ariano Irpino (AV);

– che molti nostri cittadini hanno avuto rapporti diretti con i residenti del Comune di

Ariano Irpino;

– che si sono verificati ad oggi già due decessi in Irpinia;

– che il dato relativo ai soggetti rientrati dalle ex zone rosse ammonta a 370 persone e i

contatti diretti ai soggetti contagiati, ad oggi ammontante a n. 125 soggetti, costituisce

“dato suscettibile di considerevole aumento”, alla luce delle inchieste epidemiologiche in

atto;

DATO ATTO:

– che con ordinanza n. 17 del 15/03/2020, il Presidente della Regione Campania, in

considerazione dell’alto numero di contagi accertati fino ad ora da Covid-19, ha dichiarato

la sussistenza di condizioni di estrema necessità ed urgenza nel territorio di Ariano Irpino

ed ha conseguentemente disposto, a far data dal 15/03/2020 e fino al 31/03/2020, il

divieto di ingresso e di uscita da tale Comune;

– che lo stesso Presidente della Regione Campania con la citata ordinanza ha accertato

che la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Ariano Irpino risulta di

particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e

progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo

contagio- avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di

persone (oltre duecento) – e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un

grave ampliamento dei focolai di infezione;

RILEVATO che si stima la presenza di almeno un 12% di cittadini residenti nel Comune

di Ariano Irpino che hanno prestato giornalmente la loro attività lavorativa nelle

fabbriche e aziende presenti nelle Aree Industriali dell’Alta Irpinia (Morra De Sanctis

dove è presente l’EMA, Nusco -Lioni -Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri, ecc.), e che

hanno avuto contatti diretti e continui con gli altri residenti dei Comuni limitrofi, con

conseguente concreto rischio di ampliare notevolmente il contagio anche in tali territori;

RILEVATO, inoltre:

– che quasi un quarto degli abitanti dell’Area Interna dell’Ata Irpinia hanno più di 65 anni,

e sono pertanto maggiormente esposti al rischio di contagio del COVID-19, e che

nonostante la presenza di un presidio ospedaliero a Sant’Angelo dei Lombardi, l’Area è

talmente vasta che già in situazioni di normalità viene vissuta con disagio la distanza dai

presidi sanitari di primo soccorso, di ambulatori specialistici, di un servizio efficace di

continuità assistenziale e di un pronto intervento;

– che l’unico presidio ospedaliero dell’Area, quello di Sant’Angelo dei Lombardi, è del

tutto sfornito del reparto di terapia intensiva ed è, pertanto, del tutto inidoneo a

prestare assistenza sanitaria ai pazienti affetti da COVID‐19 in condizioni cliniche tali da

richiedere il ricovero in tale reparto;

– che l’ulteriore diffusione del contagio determinerebbe certamente una situazione

drammatica per l’Alta Irpinia, in presenza di un sistema sanitario locale del tutto inidoneo

e insufficiente a rispondere ad una situazione di emergenza di tale portata;

RITENUTO che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema necessità e

urgenza a tutela della salute pubblica, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il

più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili

conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del

concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e

strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere,

stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con

riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

Tutto ciò premesso e considerato,

i Sindaci dei Comuni ricompresi nell’Area Interna dell’Alta Irpinia (Andretta, Aquilonia,

Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Conza

della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de

Sanctis, Rocca San Felice, S.Andrea di Conza, S.Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora,

Torella dei Lombardi, Villamaina)

CHIEDONO

con urgenza l’adozione di ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19

nell’ambito dell’Area Interna dell’Alta Irpinia e, in particolare:

– IL DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO COMUNALE

DA PARTE DI TUTTI GLI INDIVIDUI IVI PRESENTI;

– IL DIVIETO DI ACCESSO NEL TERRITORIO COMUNALE;

– LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, FATTA

SALVA L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA

UTILITÀ;

– LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E

IMPRENDITORIALI PRESENTI NEI NOSTRI TERRITORI COMUNALI,

AD ECCEZIONE DI QUELLE STRETTAMENTE INDISPENSABILI AL

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO;

– E DI OGNI ALTRA MISURA RITENUTA OPPORTUNA.

Certi di un positivo riscontro, si resta a disposizione per illustrare personalmente le nostre

preoccupazioni.