Emergenza Covid19 in Irpinia – Scuole chiuse a Mirabella e Chiusano

Il Sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero ha disposto l’immediata chiusura dei plessi scolastici della Primaria e Secondaria di Mirabella Eclano, dopo che un’insegnante di Frigento in servizio presso una scuola primaria di Mirabella Eclano è risultata positiva al Coronavirus. Scuole chiuse anche a Nusco, Solofra, Montella e Cassano Irpino, dove il sindaco Salvatore Vecchia ha dichiarato: “ Ho disposto la chiusura per l’intera settimana della sede municipale e delle scuole presenti sul territorio. Nelle prossime ore sarà operativa a Cassano una postazione mobile per effettuare i necessari tamponi”.