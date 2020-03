Emergenza Covid19 – In arrivo nuova ordinanza dalla regione.Saranno vietate le pizze a domicilio e la cucina da asporto.

Questa mattina sarà emessa una nuova ordinanza da parte del Governatore De Luca nella quale saranno vietate le pizze a domicilio e la cucina da asporto.Lo ha dichiarato lo stesso presidente della regione che in un’intervista rilasciata a Radio CRC ha detto :”Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio”. Ha poi continuato dicendo che :”Le mezze misure non servono a niente servono rmisure rigorose e forse ce la faremo”. Il Governatore conclude dicendo:”Se sarà necessario, chiederò la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione delle farmacie e dei negozi adibiti alla vendita di alimentari. In questo momento di estrema emergenza stiamo predisponendo l’allestimento di altri 590 posti letto nelle sale intensive ed abbiamo acquistato un’altra cinquantina tra respiratori e strutture per ossigeno nell’eventualità la situazione dovesse peggiorare”