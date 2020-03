Emergenza Covid19 – Attivati sette posti di terapia intensiva al Frangipane

L’ASL di Avellino comunica che sono attivi da questa sera 7 posti letto di Terapia Intensiva dedicati a pazienti COVID 19 presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. Inoltre, l’Azienda Sanitaria locale è in attesa nei prossimi giorni di fornitura da parte della Regione Campania di attrezzature necessarie, in particolare ventilatori, destinate alla Terapia Intensiva e Sub Intensiva, che consentiranno a breve l’ulteriore attivazione di 4 posti letto di Terapia Intensiva e 10 di Sub Intensiva, al fine di offrire in questa situazione di grave emergenza sanitaria una risposta efficace e adeguata alla cittadinanza.