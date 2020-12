Emergenza Covid in Irpinia – Oggi 69 positivi in provincia, ecco dove

Dalla Regione Campania in arrivo altri 17 autobus per Air Mobilità. Si tratta di vetture, acquistate in parte con la formula dell’usufrutto oneroso. E in parte con contributo regionale, che saranno messe su strada nei prossimi giorni. Dieci Crossway Iveco da 10 metri (che vanno ad aggiungersi ad un altro mezzo consegnato alla fine di ottobre) saranno destinati ai percorsi extraurbani, mentre gli altri 7 (5 Mercedes e 2 Iveco) verranno usati nel circuito urbano. (altro…)