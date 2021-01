Emergenza Covid in Irpinia-44 nuovi casi in provincia,ancora 8 a Montoro

L’Azienda Sanitaria Locale comunica ch e, su 661 tamponi analizzati, sono risultat e positiv e al COVID 4 4 persone :

– 1 , res i d e nt e nel c o mune di Altavilla Irpina ;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 1 , resident e nel comune di Calab ritto ;

– 2 , resident i n el comun e di Castel Baronia ;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1 , resident e nel comune d i Lapio ;

– 2 , resident i nel co mune di Lauro ;

– 5 , resid ent i nel comune di M anocalzati ;

– 3 , resident i nel c omune di Mont efalcione ;

– 1 , resident e n el comune di M onteforte Irpino ;

– 2, residenti nel comune di Montella;

– 3, residenti nel comune di Montemiletto;

– 8 , resident i nel co mune d i Montoro ; – 1 , resident e nel co mune di S an Martino Valle C audina ;

– 2 , resident i nel comune di S an Sossio Baronia ;

– 1 , resid ent e ne l c omune di Senerchia;

– 2 , resident i nel co mune di S olofra ;

– 1 , resident e nel comune di Vallesaccarda ;

– 1 , resident e ne l c omune di Zungoli .

L‘Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.