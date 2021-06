Emergenza Covid in Irpinia -17 persone positive in provincia, ecco dove

A Roma nello stadio di Diomiziano in Piazza Navova, ieri martedì 8 giugno, è stato presentato “Oikoumene”, progetto Fair Play per la riconciliazione dell’ Area Mediterranea attraverso i l rispetto reciproco dei valori fondativi delle collettività, tra cui c’è lo sport e la valorizzazione delle strutture sportive del territorio per una ripartenza. Michela Cardinale, Assessore allo Sport e il Consigliere Giovambattista Capozzi, hanno rappresentato il Comune di Ariano Irpino in questa importante iniziativa . (altro…)