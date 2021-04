Emergenza Covid in Irpinia – 120 persone positive in provincia, 23 casi ad Avellino

Le istituzioni devono fare di più per le attività commerciali, per superare la crisi determinata dall’emergenza. Serve un “Decreto Imprese”, che preveda sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, misure per il credito e soprattutto un piano per permettere alle attività di ripartire in sicurezza». Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente della Confesercenti provinciale di Avellino, che rilancia sul territorio irpino la proposta avanzata dall’organizzazione nazionale. (altro…)