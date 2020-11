Emergenza Covid – Didattica digitale integrata, ad Ariano assegnati 60mila euro

Didattica digitale integrata, sono già stati assegnati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione gli 85 milioni di euro stanziati nel recente Decreto Ristori. Il provvedimento che consente la distribuzione delle risorse per le lezioni a distanza è stato firmato il 2 novembre dal ministro competente Lucia Azzolina. Questi fondi saranno utilizzati dagli istituti per l’acquisto di dispositivi informatici e strumenti per la connessione, in modo da garantire l’accesso alle lezioni a distanza anche agli studenti che ne siano privi in famiglia. La formula con la quale questa strumentazione verrà ceduta ai ragazzi è quella del comodato d’uso. Alla provincia di Avellino sono stati assegnati in totale € 778.928,03 di cui € 60.166,53 al comune di Ariano Irpino. In totale la Campania usufruirà di € 10.644.051,87. A detta del Ministero dell’Istruzione ulteriori risorse verranno messe a disposizione per la dotazione informatica delle scuole tramite specifici avvisi finanziati dai Pon, i Programmi operativi nazionali a disposizione del dicastero guidato dalla Azzolina e di derivazione europea, oltre che dal recente decreto di 3,6 milioni di euro del ministro che era specificamente destinato alle scuole superiori di II grado.