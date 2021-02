Emergenza Covid Ariano – Sospese le lezioni all’I.C.”Giulio Lusi”

Sospese le lezioni in presenza fino al 27 febbraio all’ I.C.Giulio Lusi di Ariano, dopo la scoperta di un caso di positività di un dipendente dell’istituto. Il sindaco Franza con propria ordinanza, ha disposto la sospensione dello svolgimento in presenza delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e di tutte le attività amministrative e gestionali dell’istituto. Il primo cittadino ha trasmesso, come per legge, l’ordinanza al Prefetto, all’Ufficio Scolastico Provinciale. al Commissariato di P.S. ed alla Stazione dei Carabinieri di Ariano.