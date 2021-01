Emergenza Covid – Ad Ariano da questa mattina nuovo screening per la ricerca

Nuovo screening anti-Covid ad Ariano Irpino ad otto mesi di distanza, dopo la “zona rossa”si rinnova la collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Comune di Ariano Irpino, nell’ambito della ricerca scientifica sul Covid-19. Sono 750 i cittadini convocati dall’Asl, risultati positivi al test sierologico di maggio che si sottoporranno ad un nuovo screening, che servirà a verificare la risposta anticorpale nei soggetti che hanno contratto il virus. Le operazioni di screening andranno avanti fino a questa sera e si riprenderà domani, con le stesse modalità sempre al Palazzetto dello Sport di Cardito. Questo follow-up si avvarrà anche del supporto diagnostico dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, indispensabile per studiare la memoria immunitaria dell’organismo umano in seguito all’infezione da Sars-Cov-2. Un modello potenzialmente replicabile anche su altri cluster regionali. Anche questa volta sarà presente l’Associazione Vita di Ariano, del presidente Guglielmo Ventre, che con i suoi volontari farà da supporto a tutte le attività svolte per questo importante controllo programmato sulla popolazione.