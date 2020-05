Emergenza Covid-19 Vittorio Melito:” Tamponi analizzati e i dati dell’ASL. I conti non tornano”

Da Vittorio Melito, riceviamo e pubblichiamo:

NON MI TORNANO I CONTI.

Nel comunicato di ieri sera dell’Unità di Crisi regionale il Biogem non era citato, questo articolo ne spiega il motivo; nello stesso comunicato (il n. 216 per l’esattezza) si dichiarava che il Moscati ha processato ieri 100 tamponi, tutti negativi. Pochi minuti dopo è uscito il consueto comunicato stampa della ASL di Avellino, secondo il quale nella giornata di ieri Moscati e Biogem avevano analizzato 412 tamponi, tutti negativi. Quindi il Biogem dovrebbe aver fatto 312 analisi, che però non sono riportate nel resoconto regionale. Questo articolo indica un numero, diverso, di tamponi non utili ai soliti fini statistici. Sono io che non capisco, la Regione che si è dimenticata del Biogem e Ottopagine in errore, o la ASL ieri ha … fatto cosa?

Io sono più prudente che ottimista: spero di sbagliarmi.

Per comodità di lettura riporto il comunicato dell’Unità di Crisi:

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 754 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 203 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 146 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1820 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale di Nola: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 73 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Positivi di oggi: 9 Tamponi di oggi: 4.477

Totale complessivo positivi Campania: 4.541

Totale complessivo tamponi Campania: 101.025

Napoli, 6 maggio 2020 ore 22

Il comunicato della ASL:

L’ASL di Avellino comunica che, su 412 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, non risultano casi positivi in provincia di Avellino.

La parte di interesse dell’articolo di Gianni Vigoroso su Ottopagine:

L’attesa è tutta concentrata sui tamponi effettuati nei giorni scorsi al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. Ne mancano all’appello circa 1200. Un buon numero verrà processato in giornata. A causa di un problema tecnico prontamente risolto ieri ne sono stati refertati solo 197, quasi tutti secondi positivi con priorità all’Asl e al Frangipane. Un ritardo nella consegna non dovuto al grande e preziosissimo lavoro che stanno svolgendo i biologi, il motivo dell’assenza di Biogem ieri nel bollettino regionale. Massima prudenza e nello stesso tempo ottimismo in città, dove continua a prevalere in buon senso in ogni ambiente.