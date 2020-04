Emergenza Covid-19 Vi siete adoperati per noi: vi ringraziamo di cuore per la solidarietà

Il personale del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ Ospedale S. Ottone Frangipane ha indirizzato una lettera aperta di ringraziamento a quanti in questi giorni si stanno adoperando per supportarlo.

In un periodo, così particolare, come quello che stiamo vivendo, riteniamo doveroso ringraziare tutte le associazioni, ma anche privati e titolari di aziende locali e non. Ci avete mostrato la vostra generosità, adoperandovi, ciascuno in ragione delle proprie possibilità, a darci il necessario supporto, affinché il reparto Dialisi potesse continuare a svolgere le attività quotidiane di cura, assicurando sia il personale medico, ma anche gli stessi pazienti, con le giuste precauzioni e i DPI conformi. Grazie per quanto avete fatto, per la vostra solidarietà in un momento così delicato soprattutto per chi come noi, è esposto in maniera particolare. Da parte di tutto il personale del reparto Dialisi dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, dedichiamo in particolare, un pensiero di affetto a: Raffale Scarpellino e le signore di San Liberatore, per aver cucito e donato mascherine ai pazienti, alla “Pannese Costruzioni” per l’ozonizzatore; all’Associazione Nicola Lo Conte per le visiere, gli occhiali di protezione e gli ozonizzatori; alla ditta F.lli Riccio costruzioni, per le mascherine FFp2 al personale. La lotta al virus non è ancora finita, e questa battaglia sarà ancora lunga. Grazie a quanti si sono prodigati e continueranno a farlo. Ce la faremo, insieme. Buona Pasqua di Resurrezione a tutti.