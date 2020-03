Emergenza Covid-19 Tentano di lasciare Ariano Irpino, vengono fermati e denunciati.

Una coppia di coniugi avellinese ha provato a lasciare il comune di Ariano Irpino per fare ritorno in Svizzera ma sono stati fermati nel territorio di Buonalbergo da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. I due hanno violato l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania, che ha disposto la chiusura dei movimenti delle persone in entrata ed in uscita al di fuori del comune di Ariano Irpino dove si è sviluppato un consistente focolaio contagioso di Covid-19 e per questo sottoposto dal Governatore De Luca alla misura della “quarantena” per i residenti. A specifica richiesta dei militari i due, muniti di autodichiarazione, hanno spiegato di voler ritornare in Svizzera per riprendere le loro attività lavorative. La coppia, pertanto, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, per inosservanza dell’ordinanza regionale.