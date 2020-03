Emergenza Covid-19 Tampone si tampone no

Dalla Codogno d’Irpina, come è stata denominata Ariano durante i primi giorni del contagio, il grido unanime, che si leva dai social, è: tamponi per tutti o almeno per gli operatori sanitari.

La sensazione che proviamo tutti indistintamente, e in modo ancora più devastante per chi in queste ore affronta la battaglia con il coronavirus, è di abbandono. Abbandono dalle istituzioni, nessuno che abbia la forza, il carisma, la credibilità di raccontare, di mettere in ordine fatti e provvedimenti, di dare spiegazioni su ciò che accade a noi arianesi e non. L’istituzione ASL sembra aver tradito la propria mission: tutelare in primis la salute del cittadino e mettere in campo strategie per governare i processi necessari per affrontare la calamità sanitaria che si è abbattuta sulla nostra comunità. Dell’indagine epidemiologica, della ricostruzione della filiera dei contagi, della gestione degli affidi fiduciari, non ne abbiamo notizia. La sensazione è che non ci sia altro che il fronte dei sanitari dell’ospedale Frangipane a sopportare l’onda d’urto del contagio che miete vittime e non si ferma. Fare i tamponi agli operatori è la priorità assoluta perché è l’unico modo per tenere sotto controllo il probabile focolaio della seconda ondata di contagi che ha investito anche i paesi vicini: l’ospedale di Ariano.

Il documento congiunto dell’ex sindaco e degli ex consiglieri raccoglie il grido di disperazione della comunità arianese, ma non sembra aver sortito effetti.

Sant’Angelo dei Lombardi, tamponi per gli ospedalieri, Avellino ha programmato la mappatura dell’area del contagio con la sistematica rilevazione di 5.000 tamponi, Ariano “zona rossa” della prima ora con inarrestabile ascesa dei contagi, si vede negato questo che è un presidio indispensabile. Fate presto!