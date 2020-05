Emergenza Covid-19 Stato di agitazione degli infermieri al Pronto Soccorso del Moscati

Gli infermieri del Moscati di Avellino, hanno proclamato lo stato di agitazione per una serie di motivazioni, tra cui la mancanza di un pre-triage e l’assenza di camere di isolamento. Di seguito il comunicato del Nursind di Avellino a firma del Segretario Territoriale Romina Iannuzzi:

Valutato il grave sovraffollamento che in questi giorni sta mettendo a serio rischio gli operatori del pronto soccorso con ricadute assistenziali sui pazienti e il silenzio dell’AORN Moscati di Avellino che ha ignorato i nostri appelli, il NurSind si vede costretto a dichiarare lo stato di agitazione di tutto il personale del Pronto Soccorso e a esperire tentativo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 dinanzi alla Prefettura di Avellino.

I motivi alla base dello stato di agitazione sono i seguenti:

• Assenza di un pre-triage con infermieri dedicati, tale da consentire una valutazione dei pazienti attraverso criteri clinici ed epidemiologici prima che questi accedano nella struttura interna del PS.

• Assenza di camere d’isolamento a pressione negativa dedicate a pazienti sospetti Covid: così come previsto dai D.M. e dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

• Sforamento quotidiano del numero massimo di postazioni visita/stazionamento per gli utenti all’interno del PS: una disposizione della Direzione Sanitaria ha fissato un numero massimo di 22 postazioni barellate e non barellate.

• Assenza Area Filtro al di fuori del Pronto Soccorso e all’interno del Presidio dedicata ai pazienti in attesa del completamento dell’iter diagnostico.

• Insufficiente numero di posti letto all’interno della Città Ospedaliera dove ricoverare pazienti sospetti Covid: soltanto 6 posti letto di Malattie Infettive.

• Mancanza di spazi nell’Area non-Covid del Pronto Soccorso: i pazienti vengono allocati nell’ex sala d’attesa interna adibita ora ad Area Medica dove mancano tende divisorie e non si rispettano le minime distanze di sicurezza.

Aumento dei tempi di attesa di pazienti con patologie mono-specialistiche pur in assenza di segni clinici ed epidemiologici riconducibili al Covid-19: quest’ultimi, pur essendo negativi a suddetti criteri, se sono meritevoli di ricovero, attendono dalle 4 alle 6 ore per accedere all’UO di competenza.

• Inadeguatezza della rete territoriale: gravi criticità della rete territoriale specie nell’assistenza domiciliare a pazienti cronici e a sospetti Covid. Quest’ultimi anche se hanno condizioni cliniche stabili anziché essere assistiti a domicilio, vengono trasportati tramite il Servizio d’Emergenza-Territoriale presso il Pronto Soccorso del Moscati. Nonostante l’attivazione delle USCA (Unità Speciali Continuità Assistenziali) da parte dell’ASL di Avellino, l’assistenza di questi pazienti è affidata quasi totalmente agli Ospedali con gravi ripercussioni sui Dipartimenti d’Emergenza/Accettazione.