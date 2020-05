Emergenza Covid-19 Riaprono il Cimitero e la Villa Comunale

Il 4 maggio 2020 è una data che probabilmente sarà ricordata nei libri di storia, come quella della Fase 2 ai tempi del Covid-19. Ben due mesi sono trascorsi dal Decreto in cui l’Italia, totalmente zona rossa, si è fermata, ad eccezione di poche categorie, come il personale medico, gli operai del settore alimentare e alcuni impiegati. (altro…)